L’Afrique, grande perdante de l’accord sur les céréales ?

En anglais, on l’appelle la Black Sea Grain Initiative : l’initiative sur les céréales de la mer Noire est cet accord qui doit faciliter la sécurité de la navigation pour les céréales, les denrées alimentaires et les engrais expédiés à partir des ports maritimes ukrainiens.

Depuis sa signature en juillet 2022, quelque 25 millions de tonnes de céréales et de denrées alimentaires ont été exportées vers 45 pays. Avant la guerre, la Russie et l’Ukraine figuraient parmi les dix premiers producteurs de blé au monde et parmi les cinq plus grands exportateurs de céréales et d’engrais vers l’Europe, l’Asie et l’Afrique.