En RDC, Martin Fayulu et Adolphe Muzito sont-ils irréconciliables ?

Martin Fayulu (à g.) et Adolphe Muzito (à dr). © MONTAGE JA : Bruno Levy pour JA ; Vincent Fournier/JA.

C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Dans une correspondance datée du 31 mars, Martin Fayulu, coordonnateur en exercice de Lamuka, a annoncé qu’Adolphe Muzito et son parti, Nouvel élan, s’étaient « volontairement » retirés de la coalition d’opposition. Ce retrait, poursuit le candidat malheureux à la présidentielle de 2018, Lamuka en a formellement pris acte le 23 janvier dernier. « [Adolphe Muzito] a perdu toute légitimité de s’exprimer au nom et pour le compte de Lamuka, y compris via ses comptes dans les réseaux sociaux », martèle-t-il.