À Gao, les longs délestages mettent la population en colère

Voilà plusieurs jours que Gao, la plus grande ville du nord du Mali, vit sans électricité. En cette période de Ramadan et de saison chaude, où les températures dépassent souvent les 40 degrés en journée, ces coupures de courant pèsent lourdement sur le quotidien des populations. Et font flamber les prix de certaines denrées conservées au frais. « Le morceau de glace coûte désormais 750 francs CFA, soit dix fois plus qu’avant », se désole Chaouli Maïga, un habitant de la ville.