Comment concilier football professionnel et ramadan ?

Hubert Velud, le sélectionneur français du Burkina Faso, connaît trop bien le continent africain (il a notamment entraîné au Togo, en Tunisie, en RDC, au Soudan, en Algérie et au Maroc) pour ignorer ce que représente le ramadan pour les musulmans pratiquants. Cette année, le début coïncidait notamment avec les deux matches qualificatifs pour la CAN 2024 face au Togo (24 et 28 mars). « Quand les dates du ramadan ont été connues, j’ai immédiatement appelé les joueurs musulmans et je leur ai demandé de décider ce qu’ils voulaient faire les jours de matchs.»

