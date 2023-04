Le Sénégal sur les traces de la Côte d’Ivoire en termes de croissance ?

Ce n’est qu’une question de temps. En mars, l’agence Moody’s a rejoint le chœur, déjà étoffé, des observateurs qui tablent sur une croissance réelle à deux chiffres du PIB du Sénégal. Et ce dès 2024, comme l’anticipent à la fois le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale. Le PIB devrait atteindre 10,1% à 10,4%, selon les méthodologies utilisées par chacune de ces institutions. La Banque africaine de développement (BAD), elle, prévoit que « la croissance du Sénégal devrait accélérer » et « passer de 4,7% en 2022 à 10,2% en 2023 ».