Où va Africa Global Recycling, pionnier du recyclage au Togo ?

Trois ans après la crise sanitaire, Africa Global Recycling (AGR) semble avoir retrouvé sa dynamique. Dans son bureau situé au premier étage du siège de la société, à Noukafou, quartier du centre-ville de Lomé, Edem d’Almeida, le fondateur et directeur général de la société, enchaîne les rendez-vous. « AGR a certes été touchée dans sa structure par la crise sanitaire, comme bon nombre d’entreprises, mais sa motivation et sa philosophie ne sont pas pour autant fragilisées », confirme le quadragénaire, confiant quant aux actions qu’il a engagées pour réorganiser et relancer ses activités. AGR compte 20 employés permanents – contre 130 avant la pandémie, qui a ralenti, voire suspendu, les activités de ses clients et de ses fournisseurs.