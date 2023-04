[Série] Quand la Tunisie est attaquée

Souveraineté nationale menacée, ingérences étrangères… Des questions remises au goût du jour en Tunisie par le pouvoir actuel, qui réagit de manière épidermique à tout acte ou commentaire venant de l’extérieur et qualifie d’immixtion dans les affaires du pays la moindre parole étrangère, dès lors qu’elle ne se limite à pas apporter approbation ou soutien à Tunis.

Les polémiques et escarmouches actuelles autour de ces sujets ne sauraient toutefois faire oublier que, dans son histoire contemporaine, la Tunisie a fait à plusieurs reprises l’expérience d’atteintes majeures – et très concrètes – à sa souveraineté. Non en paroles, mais du fait de violations de son territoire assimilables à des actes de guerre.

De Sakiet Sidi Youssef à Ben Guerdane

Première agression dès 1958, lorsque l’aviation française bombarde la localité frontalière de Sakiet Sidi Youssef, accusée de faire office de base de repli pour les combattants de l’Armée de libération nationale (ALN) algérienne. Un raid meurtrier qui aura des conséquences lourdes et durables sur les relations entre Tunis et Paris. Dans les années 1980, c’est de Libye (avec la tentative de lancer une insurrection depuis Gafsa), puis d’Israël que viendront les intrusions, avec là encore des répercussions à l’échelle internationale.

Beaucoup plus récemment, en mars 2016, ce sont des jihadistes appuyés par les milices de Daech présentes en Libye qui s’infiltrent par le sud-est pour hisser le drapeau noir sur Ben Guerdane (Sud), dont ils ambitionnent de faire un émirat affilé à l’État islamique.

Attaque contre des organisations luttant contre une tutelle coloniale, remise en cause de l’intégrité territoriale du pays… Les époques, ainsi que l’identité et les motivations des assaillants diffèrent. Dans tous les cas, les dégâts humains et matériels sont terribles et nourrissent un immense ressentiment et une douleur tenace. En particulier quand, comme c’est le cas en 2016, ce sont des Tunisiens – instrumentalisés par des groupes étrangers – qui s’attaquent à d’autres Tunisiens.

