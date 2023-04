Pourquoi Castel s’apprête à se désengager des moulins d’Afrique

Dans la zone de tri et de moulage du blé des Grands Moulins de Dakar (GMD), au Sénégal. © Sylvain Cherkaoui pour JA

Une page est bel et bien en train de se tourner pour le groupe de Pierre Castel. Le géant mondial du vin et des spiritueux, leader de la bière sur le continent, doit lancer mi-avril la procédure visant à céder ses moulins en Afrique, une activité développée par le groupe depuis 2010 via sa filiale Somdiaa.

Cette mise en vente, révélée par nos confrères d’Africa Business +, est discutée en interne depuis plusieurs mois, ce qui a nourri des spéculations sur le continent ainsi qu’au sein du secteur meunier français ces derniers temps.