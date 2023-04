Banque mondiale, FMI… L’heure des réformes a sonné

Les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale vont se tenir du 10 au 16 avril. © DANIEL SLIM/AFP

En 2023, le concept à la mode est indéniablement celui de « polycrise ». Car, après la pandémie et la mise sous cloche de l’économie chinoise, la guerre en Ukraine a amplifié le phénomène de pénuries et d’inflation, tout en alimentant l’instabilité financière.

C’est dans ce contexte que, comme chaque année, vont se réunir les conseils des gouverneurs, les comités du développement et les comités monétaire et financier de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) pour leurs Réunions de printemps à Washington.

Du 10 au 16 avril, les problématiques liées à la lutte contre la pauvreté, au développement économique, et à l’efficacité de l’aide seront abordées. Mais pas seulement. Car si le monde traverse une succession de tempêtes économiques, les institutions elles-mêmes subissent des secousses en leur sein. Entre la démission du président de la Banque mondiale David Malpass, et les fragilités observées au niveau du Fonds, cette édition intervient dans un moment charnière. « Repenser le développement pour une ère nouvelle », sera ainsi le thème de l’évènement.