Pourquoi GSMA, lobby mondial des télécoms, investit la tech africaine

Connexion pour tous, adoption de normes mondiales, soutien aux gouvernements. Depuis près de trente ans, l’association Global System for Mobile Communication (GSMA), forte de ses 750 opérateurs membres issus de 220 pays, plaide la cause des télécoms dans le monde. Alors que son travail a, par exemple, permis aux pays membres de l’OCDE de revendiquer un taux d’adoption de la 4G de plus de 100%, l’association s’attache à combler le fossé de la connectivité dans les régions retardataires, comme l’Asie du Sud-Est ou l’Afrique.