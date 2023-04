Inflation du nombre de millionnaires africains

Au contre-cliché « l’Afrique n’est pas pauvre mais appauvrie », peut s’ajouter un corollaire : tous les Africains ne sont pas pauvres. Lapalissade qui prend tout de même une autre dimension lorsqu’on consulte les études de Henley & Partners, dont Jeune Afrique a fait l’analyse. Depuis le Royaume-Uni, le cabinet de conseil en migration d’investissement examine de près la richesse privée en Afrique, s’appesantissant sur le nombre de particuliers d’un certain niveau de richesse, sur la présence de signes de luxe, sur la gestion des fortunes et sur les tendances en matière d’investissement, de migration desdits investissements et, de façon plus globale, de mobilité économique sur le continent.

Pour ne pas sombrer dans le seul jargon économique ni dans des chiffres trop abscons pour le grand public, Henley & Partners cède à la mode des classements. Croisant succès individuels et considérations géographiques, le cabinet propose un double top annuel, en collaboration avec la société New World Wealth spécialisée en intelligence patrimoniale mondiale : celui des villes et celui des pays africains hébergeant le plus grand nombre de millionnaires en dollars américains…

L’Afrique du Sud en tête

Dans la nouvelle version de ces tops jumeaux, les deux classifications laissent apparaître les mêmes tendances. Si l’Afrique du Sud se place en tête de liste des pays, avec 37 800 millionnaires, le pays de Cyril Ramaphosa place quatre cités dans le top 10 des villes : Johannesburg première, Cape Town troisième, Durban sixième et Pretoria huitième avec respectivement 14 600, 7 200, 3 600 et 2 400 millionnaires. De même, l’Égypte occupe le second rang du classement des pays, avec 16 100 millionnaires, tandis que Le Caire est la deuxième ville, avec 7 400 des fortunés considérés.

Avec 9 800 millionnaires en dollars, le Nigeria est le troisième pays, tandis que Lagos est la quatrième ville avec 5 400 riches dotés de plus de mille milliers de dollars. Le Kenya et le Maroc sont les quatrième et cinquième du top des pays, avec respectivement 7 700 et 5 800 millionnaires, tandis que Nairobi et Casablanca, cinquième et septième du top des villes, obtiennent le score de 4 700 et 2 800.

En dehors de ces cinq nations, seuls les villes d’Accra et de Luanda accèdent au top 10. Pour ce qui est des pays, les rangs 6 à 10 sont occupés, dans l’ordre, par l’île Maurice, l’Algérie, l’Éthiopie, le Ghana et la Tanzanie et ses 2 400 millionnaires…

En filigrane de ces classements en forme de trophées, s’esquisse indubitablement la question du partage inégal des richesses, d’un continent à l’autre, mais aussi à l’intérieur des nations. Le rapport Africa Wealth Report souligne que la richesse privée en Afrique est en constante évolution, avec de persistantes perspectives de croissance. Une tendance planétaire, certes. Mais la Banque mondiale rappelle que sept des dix pays les plus inégalitaires au monde sont situés en Afrique, et principalement en Afrique australe…