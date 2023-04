Au Sénégal, le lac Rose vire au vert

Pendant le dernier hivernage, les eaux de pluies ont été redirigées vers le lac Rose, et cet excès d’eau a déséquilibré son écosystème. Depuis, il ne produit plus de sel et a perdu son aspect rose, privant le secteur du tourisme et l’industrie du sel, employant 1500 personnes, de leurs revenus. À Keur Massar, le 6 avril 2023. © Sylvain Cherkaoui pour JA