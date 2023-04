Spiro en Ouganda : les dessous du deal de Shegun Bakari et Yoweri Museveni

L’entreprise Mauto, renommée Spiro, s’est engagée auprès du président Yoweri Museveni à démarrer ses activités à Kampala dès octobre. Dirigée par le Béninois Shegun Adjadi Bakari et contrôlée par la société d’investissement African Fund for Transformation and Industrialization (Atif), elle propose déjà des services de mobilité électrique au Togo et au Bénin.

Le 3 avril, Bloomberg a annoncé que l’ex-conseiller du président togolais Faure Essozimna Gnassingbé ambitionnait de mettre en circulation 140000 deux-roues électriques en Ouganda dans les cinq ans à venir.