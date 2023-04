À Dakar, le casse-tête de la régulation des loyers

« Aujourd’hui, la plupart des acteurs du secteur locatif ne maîtrisent pas la législation portant sur les loyers. Ils sont en infraction, sans même le savoir. Il ne suffit pas d’écrire “à louer” sur un tableau », clarifie Momar Ndao, président de la Commission nationale de la régulation des loyers du Sénégal (Conarel).

Depuis le 1er mars, il incombe à ce conseiller technique à la présidence de la République la lourde tâche de réguler le secteur locatif et immobilier au Sénégal. « Nous souhaitons encadrer le travail des agents immobiliers et des courtiers, en le soumettant à des conditions de diplômes et de formations juridiques. Le but, c’est de mettre fin à l’anarchie du secteur », indique-t-il à JA.