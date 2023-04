Algérie, Maroc… Les audits ont débuté pour la CAN 2025

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe au 73e congrès de la Fifa, à Kigali, le 13 mars 2023. © CYRIL NDEGEYA/Anadolu Agency via AFP

On ne sait toujours pas quand le nom du pays qui accueillera la CAN 2025 sera connu, mais les choses avancent en ce qui concerne les visites d’inspection. Celles-ci ont en effet débuté en Algérie à la fin du mois de mars, puis se sont poursuivies au Nigeria et au Bénin dès le 3 avril – ces deux pays ont présenté une candidature commune. Elles reprendront en Zambie pour s’achever au Maroc. Ces audits sont menés par le cabinet de conseil allemand Roland Berger.