Spéculation et inflation en RDC : pas de trêve sur le front monétaire

Si chacun reconnaît que 2023 est l’année de tous les dangers pour la RDC, à commencer par la pression d’un processus électoral au calendrier engoncé, la situation monétaire pèse sur le casse-tête financier congolais, difficile équilibre à trouver entre la hausse des dépenses sécuritaires pour lutter contre le M23, le paiement d’arriérés de salaires des fonctionnaires et l’absorption des effets de la crise ukrainienne par les prix. Toutes choses qui ont alimenté une inflation qui atteignait déjà 13 % à la fin 2022, avec un accès de plus en plus problématique aux produits de base, à l’éducation ou aux moyens de transport. Les deux tiers des Congolais vivraient déjà sous le seuil de pauvreté officiel.

Le franc en chute libre

Comme toujours, la psychose et la spéculation font le reste. Le marché des changes est submergé sous les francs congolais candidats à une conversion en dollars, afflux qui alimente mécaniquement la chute du cours de la devise nationale, notamment quand les banques peinent à répondre à la demande de liquidités. Un dollar s’échangeait récemment contre deux mille francs congolais. Selon les chiffres de la banque centrale, il faut désormais débourser 2 320 francs pour admirer le faciès de George Washington, soit une hausse d’environ 15 %. Une valeur qui pourrait encore évoluer, si l’on en croit les micro-trottoirs qui évoquent des variations de prix persistantes, de nature à consolider le statut de refuge de la monnaie américaine.

En Afrique comme en Amérique du Sud, le dollar est souvent perçu comme la branche à laquelle se raccrocher pour sécuriser de maigres économies. Selon le Fonds monétaire international (FMI), les trois quarts de la masse des dollars émis entre 1989 et 1996 étaient détenus à l’extérieur des États-Unis. Or, la RDC est reconnue pour avoir l’une des économies les plus dollarisées au monde, depuis le Zaïre de Mobutu Sese Seko et ses épisodes inflationnistes au rythme de 500 % annuels.

Les dollars ne sont pas destinés qu’à être dissimulés sous un matelas. Ils circulent largement dans l’économie quotidienne. Au four et au moulin, le gouvernement promet d’agir pour stabiliser la monnaie nationale. Reste à évaluer l’efficacité des leviers politiques, et la possibilité pour le régime en place de se concentrer sur un problème parmi tant d’autres.