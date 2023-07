Karelle Vignon-Vullierme, la maman-entrepreneuse d’Instagram

La blogueuse culinaire Karelle Vignon-Vullierme et son mari Olivier Vullierme, à Dakar. © DR

Les fenêtres de sa cuisine – esthétique, lumineuse et parfaitement équipée – donnent sur l’ancien aéroport de Yoff. « On l’a conçu spécialement pour les tournages », explique Karelle Vignon-Vullierme, casanière assumée, au même titre que son partenaire professionnel et mari Olivier, avec qui elle s’est installée à Dakar en 2012.

Blogueuse culinaire, instagrameuse lifestyle, animatrice de deux émissions de télévision sur les chaînes Cuisines et TV5 Monde… l’influenceuse franco-béninoise de 36 ans multiplie les contenus digitaux. Sur Instagram et Facebook, elle cumule environ 400 000 abonnés. Son blog culinaire, Les gourmandises Karelle, lancé en 2012, attire autour de 120 000 visiteurs par mois.