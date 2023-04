NSIA Banque Côte d’Ivoire démarre son plan stratégique sur un bénéfice inédit

Pour NSIA Banque Côte d’Ivoire, il s’agit d’une performance « aussi bien exceptionnelle qu’historique ». En 2022, la principale banque du groupe financier de Jean Kacou Diagou, a réalisé un bénéfice de 32,4 milliards de F CFA (49,36 millions d’euros). Cela représente une progression de 37 % sur un an, et 7,4 milliards de F CFA de plus que le bénéfice anticipé dans le plan stratégique 2022-2026 de la banque dirigée depuis près de six ans par Léonce Yacé, qui a piloté le montage de plan quinquennal.

Cette rentabilité record prolonge le rebond observé en 2021, après une année 2020 particulièrement difficile, en raison de la pandémie de Covid, qui avait fait reflouer le bénéfice de la banque à seulement 7,2 milliards de F CFA.

Opérations « ad hoc »