Karim Ben Cheikh en tête de la législatives partielle des Français de l’étranger

Les députés sortants sont arrivés solidement en tête au premier tour des trois législatives partielles organisées dans des circonscriptions des Français de l’étranger. Dans la 9e circonscription, celle du Maghreb et de Afrique de l’Ouest, le sortant écologiste et candidat de la Nupes Karim Ben Cheikh est très loin devant avec 43,24 % des voix, distançant la candidate macroniste Caroline Traverse qualifiée avec 16,31 % des suffrages exprimés, selon des résultats provisoires.

Sa présence au second tour est une relative surprise : elle devance de quelques dizaines de voix l’ancien député M’jid El Guerrab, un temps socialiste avant d’être élu en 2017 sous l’étiquette de la REM et d’être condamné à une peine d’inéligibilité. Se disant toujours proche de la majorité, il avait annoncé qu’il siègerait au sein du groupe Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires (Liot), qui compte une vingtaine de députés à l’Assemblée nationale, s’il l’emportait cette année.

Les trois sortants en tête

Dans la 8e circonscription, qui regroupe plusieurs pays du pourtour méditerranéen, dont Israël, l’Italie, la Grèce et la Turquie, le sortant apparenté LR Meyer Habib – dont l’élection au mois de juin avait été invalidée par le Conseil constitutionnel pour des « irrégularités » et des « manœuvres » de ses sympathisants « de nature à altérer la sincérité du scrutin » – a récolté 38,35 % des voix et affrontera, comme au mois de juin, la macroniste Deborah Abisror de Lieme, qualifiée avec 24,67 % des suffrages exprimés.

Dans la 2e circonscription, qui regroupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, la sortante macroniste Eleonore Caroit a récolté 38,95 % des voix, et affrontera de nouveau le candidat LFI de la Nupes Christian Rodriguez, qualifié avec 26,23 % des suffrages exprimés.

Les résultats du second tour seront connus le 16 avril.

(avec AFP)