En Afrique du Sud, John Steenhuisen agite le chiffon Julius Malema

Rien de moins que le « chaos » et « la fin du monde. » Dans le discours de victoire qu’il a prononcé à l’issue de sa reconduction à la tête de l’Alliance démocratique (DA), le 2 avril, John Steenhuisen s’est fait prophète et a alerté ses militants contre l’imminence d’un péril. « Il existe un risque plus grave que les autres et qui menace le futur de ma famille et de la vôtre. Ce risque, c’est la perspective de plus en plus réaliste d’une alliance entre l’ANC [Congrès national africain] et les EFF [Combattants pour la liberté économique] pour gouverner l’année prochaine », a-t-il prédit.