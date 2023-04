Pierre Goudiaby Atepa : « Le gagnant-gagnant chinois n’est pas bon pour l’Afrique »

Pierre Goudiaby Atepa, architecte et président du Club des investisseurs sénégalais, dans ses bureaux à Dakar, le 31 mars 2023. © Sylvain Cherkaoui pour JA

L’ambition est son maître mot. Pour ses projets, le secteur privé sénégalais et le continent. Architecte de renom aux multiples réalisations et figure du monde des affaires ouest-africain, Pierre Goudiaby Atepa, à la tête du groupe éponyme, est devenu mi-janvier le président du Club des investisseurs sénégalais (CIS). Créée en 2018 par le fondateur du leader de l’aviculture Sedima, Babacar Ngom, et comptant 80 membres, l’organisation patronale défend la place du secteur privé national dans le développement du pays.