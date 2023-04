Kaïs Saïed veut la tête du patron du football tunisien

La sélection nationale tunisienne se porte relativement bien. Après une Coupe du monde au Qatar honorable, certes marquée par une élimination au premier tour mais embellie par un succès de prestige face à la France (1-0) et un match nul contre le Danemark, elle s’est qualifiée pour la Coupe d’Afrique des nations 2024 en Côte d’Ivoire grâce à son succès en Libye (1-0), le 28 mars, alors qu’il reste encore deux journées à disputer.

Mais les Aigles de Carthage ont célébré leur qualification acquise à Benghazi sans Wadii El Jary, le patron du football tunisien. Pour cause : ce dernier est sous le coup d’une interdiction de quitter le territoire national. Une situation qui tranche avec celle de la fin de l’année dernière, quand El Jary n’avait pas été aperçu à Tunis entre les derniers jours de septembre et le retour de la sélection du Qatar, début décembre…

Cette mesure d’interdiction a été prise au mois de février, explique un membre de la FTF sous le couvert de l’anonymat. « Le président a été empêché de partir en Égypte avec la sélection des moins de 20 ans, qui devait participer à la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie (19 février-11 mars). Initialement, cette mesure ne devait durer que deux semaines. Mais elle a été prolongée, ce qui a empêché Wadii El Jary de se rendre à Kigali pour le congrès de la Fifa et la réélection de Gianni Infantino, mais également en Libye pour le match des Aigles. »

À Tunis, personne, en dehors des cercles du pouvoir, ne sait vraiment combien de temps durera cette mesure préventive. Elle n’empêche cependant pas El Jary de remplir ses fonctions de président de la Fédération.

Enquêtes pour corruption

Dans la capitale tunisienne, et au-delà, les tensions entre le dirigeant et le pouvoir exécutif sont connues de tous. Réélu en 2020 pour un nouveau mandat de quatre ans, El Jary entretient des relations exécrables avec Karim Deguiche, le ministre des Sports, et, surtout, avec le chef de l’État en personne. Kaïs Saïed, même s’il ne l’affirme pas à haute voix, tient absolument à ce qu’El Jary n’aille pas au bout de son mandat. Le président de la FTF est en effet visé par plusieurs enquêtes pour corruption, détournement de fonds, organisation de matches truqués et blanchiment.

En novembre dernier, quatre mandats d’amener ont été émis à son encontre. « Le chef de l’État a demandé au ministère de la Justice d’avoir un œil très attentif sur ce dossier sensible. Les enquêteurs cherchent des preuves. Il est difficile d’avoir des informations sur l’enquête, car El Jary reste lui-aussi très, très discret. Le président de la République estime qu’El Jary ne donne pas une bonne image du football tunisien, en raison des enquêtes en cours. Il critique aussi la personnalité de ce dernier, connu pour être très autoritaire », ajoute une autre source.

Un reproche qui ne manque pas de sel émanant de Kaïs Saied, lui-même pointé du doigt pour son autoritarisme dans la gestion des affaires du pays.

Mise en garde de la Fifa

Mais le gouvernement tunisien se garde bien de trop s’immiscer dans ce dossier sensible. L’instance ne tolère en effet pas la moindre ingérence du pouvoir dans les affaires du football, et elle n’hésite jamais à suspendre les fédérations de toutes les compétitions tant que le problème perdure.

El Jary avait alerté la Fifa sur la nature de ses relations avec le gouvernement, et l’institution s’était empressée de rappeler au ministère des Sports les sanctions encourues. La Fifa n’a jamais, du moins officiellement, demandé d’explications à El Jary à propos des enquêtes dont il est l’objet. Gianni Infantino, réélu dans un fauteuil le 16 mars au Rwanda pour un troisième mandat, entretient en effet de bons rapports avec El Jary.

À Lire Les soutiens africains de Gianni Infantino, le patron de la Fifa

«Le gouvernement marche sur des œufs. S’il va trop loin, la FTF sera suspendue, et dans un pays où pas grand-chose ne fonctionne, cela ne serait pas très bien perçu », explique un dirigeant de club professionnel.

Antagonismes politiques

L’animosité entre le président de la République et celui de la fédération, ancien joueur professionnel de l’US Ben Guerdane, ville dont il fut le maire, est également motivée par des opinions politiques radicalement opposées. Wadii El Jary a un temps été proche des islamistes d’Ennahda, puis de l’ancien Premier ministre Youssef Chahed, auquel il avait apporté son soutien lors de la dernière élection présidentielle.

On sait également que le patron du football tunisien entretenait des relations cordiales avec Beji Saïd Essebsi, l’ancien occupant du Palais de Carthage avant l’élection de Saïed. Les raisons de cette détestation entre les deux hommes ne manquent vraiment pas…