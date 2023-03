Le coup de balai d’Aziz Akhannouch au Courrier de l’Atlas

Le chef du gouvernement marocain et homme d’affaires Aziz Akhannouch, à Dakhla, le 24 février 2019. © Vincent Fournier / JA

Moins d’un an après avoir été nommé chef du gouvernement, l’homme d’affaires Aziz Akhannouch a opéré plusieurs changements à la tête de son groupe médiatique Caractères. Ancienne conseillère en communication du patron du Rassemblement national des indépendants (RNI, vainqueur des élections législatives de 2021), Ichrak Moubsit a été nommée, le 1er septembre, directrice générale et directrice de la publication de Communication économique, société éditrice de Femmes du Maroc et Nissaa Min Al Maghrib, deux magazines féminins.

Déficit chronique