Au Rwanda, les discrets atouts de la diplomatie économique de Paul Kagame

CRYSTAL VENTURES, LA FACE BUSINESS DU FPR DE KAGAME (1/2)

• Créé après le génocide des Tutsi au Rwanda pour reconstruire le pays, le holding Crystal Ventures (CVL) a servi de caisse de secours à l’État. Ses actifs sont aujourd’hui estimés à 500 millions de dollars.

• En Centrafrique, au Mozambique ou encore au Congo, CVL investit dans le secteur des mines, de l’agriculture et des infrastructures. En RDC, ses projets miniers ont été abandonnés après la rupture des relations entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi.

C’est un bâtiment en apparence assez banal. L’un de ces grands immeubles vitrés comme il en pousse de plus en plus ces dernières années dans le quartier de Kiyovu, à Kigali. En face de l’hôtel Ubumbwe, le Grand Pension Plaza s’étire sur dix-sept étages. Non loin du sommet, au quatorzième, se trouvent les bureaux de Crystal Ventures Limited (CVL).

Ni fonds souverain, ni fonds d’investissement classique, CVL a toujours eu un statut à part au Rwanda. Propriété du Front patriotique rwandais (FPR, au pouvoir depuis 1994), le parti dirigé par Paul Kagame, ce holding privé s’est progressivement affirmé comme un acteur incontournable de la vie économique rwandaise. Une puissante machine dont les actifs sont estimés en interne autour d’un demi-milliard de dollars.