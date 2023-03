Pourquoi le Venezuela refuse d’extrader le fils de Djamel Ould Abbès, ex-ministre de Bouteflika

Djamel Ouls Abbes, ancien ministre et ex-patron du FLN. © DR

La justice vénézuélienne a refusé d’extrader vers l’Algérie El Wafi Fouad El Bachir Ould Abbès. Fils de l’ancien ministre et ex-patron du FLN Djamel Ould Abbès, celui-ci a été condamné par un tribunal d’Alger, en décembre 2020, à vingt ans de réclusion par contumace. Quant à son père, il purge actuellement une peine de six ans de réclusion à la prison de Koléa pour une affaire de dilapidation et de détournement de deniers publics.