Afrique du Sud, Maroc, Côte d’Ivoire… Où vivent les ultra-riches africains ?

Quelque 138 000 millionnaires, 328 multimillionnaires et 23 milliardaires. C’est le nombre de (très) fortunés que comptait en décembre 2022 l’Afrique, selon le dernier rapport du cabinet de conseil Henley & Partners, réalisé en partenariat avec New World Wealth.

La concentration de la richesse varie grandement et l’on retrouve le plus d’ultra-riches en Afrique du Sud (37 903), en Égypte (16 162) et au Nigeria (9 831). Avec le Kenya (7 715) et le Maroc (5 832), ces cinq pays recensaient à eux seuls 56 % des millionnaires et plus de 90 % des milliardaires du continent.