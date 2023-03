Au congrès du PDCI, le RHDP hué, la Russie acclamée et les textes mis en conformité

Le parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) tenait, ce jeudi 30 mars, son septième congrès extraordinaire, à son siège historique de Cocody, quatre ans après l’organisation du précédent. Une rencontre extrêmement attendue, tant par les cadres que par les militants, après avoir fait l’objet de multiples reports ces derniers mois.

À six mois des élections locales – municipales et régionales –, qualifiées de « déterminantes » par Henri Konan Bédié, 88 ans, dont trois décennies à la tête du parti, ce dernier entendait profiter du moment pour resserrer les rangs de sa formation, fragilisée par de nombreux départs et différentes dissensions internes.