Devant le stade de Bouaké, le 24 mars 2023, lors du match entre la Côte d’Ivoire et les Comores. © ISSOUF SANOGO/AFP

La Côte d’Ivoire prépare activement l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui se déroulera en janvier et février 2024 pour des raisons climatiques, à Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korhogo (nord).

Pour appuyer les forces de sécurité ivoiriennes, qui seront en première ligne, le pays a sollicité la France. Le comité d’organisation de la CAN (Cocan) étant placé sous la tutelle du Premier ministre, c’est donc Patrick Achi qui en a formellement fait la demande.