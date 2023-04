Vers l’effondrement économique de la Tunisie ? Cinq questions pour comprendre la crise

LE DÉCRYPTAGE DE JA – Alors que les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) autour d’un prêt de 1,9 milliard de dollars ne sont toujours pas finalisées, les partenaires internationaux de la Tunisie s’inquiètent. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, décrit une situation « très dangereuse » et redoute « un effondrement ». Un constat partagé par son homologue américain, Antony Blinken, qui évoque le spectre de faillite en l’absence d’un accord rapide avec l’institution de Bretton Woods.

Si Tunis conteste « des propos disproportionnés » et appelle à « davantage de compréhension », Paris et Rome partagent les craintes de Bruxelles et de Washington. Le président français, Emmanuel Macron, et la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, s’activent au sein de l’Union européenne pour aider la Tunisie à voir le bout du tunnel, et éviter ainsi une « pression