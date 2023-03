Au Cameroun, Marcel Niat Njifenji garde le Sénat, pour l’instant

Ce 27 mars à Yaoundé, les regards des observateurs politiques étaient tournés vers l’Assemblée nationale et le Sénat, qui devaient élire leurs bureaux et choisir leur président respectifs. Les chambres ont choisi de renouveler leur confiance aux deux mêmes hommes, à savoir Cavayé Yeguié Djibril et Marcel Niat Njifenji.