« L’année 2023 sera marquée par la tenue, aux mois d’octobre et de novembre, des élections locales, c’est-à-dire régionales et municipales », avait annoncé le président Alassane Ouattara en début d’année. Mais elles devraient finalement être organisées plus tôt que prévu.

Selon nos informations, la Commission électorale indépendante (CEI) a en effet proposé la date du 2 septembre pour l’organisation du scrutin. Celle-ci doit être entérinée par un décret gouvernemental.