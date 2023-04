Au Sénégal, le long chemin d’Abdourahmane Diouf vers la présidentielle

Abdourahmane Diouf, juriste, homme politique, président du parti Awalé et candidat à l’élection présidentielle, ici à Paris, le 17 mars 2023. © Vincent Fournier pour JA

« Non, je ne suis pas un candidat de plus », affirme d’emblée Abdourahmane Diouf, alors que nous le recevons chez Jeune Afrique. Pourtant, à moins d’un an de la présidentielle de février 2024, les candidatures ne cessent de se multiplier au sein d’une opposition où l’on dit vouloir faire barrage à un éventuel troisième mandat de Macky Sall.