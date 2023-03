Moulay Hamdi Ould Errachid, l’inoxydable maire de Laâyoune

À 76 ans, ni le temps ni l’adversité ne paraissent avoir prise sur l’hyperactif maire de Laâyoune. Dans son 4X4 noir, et accompagné de son seul chauffeur – et probablement garde du corps –, l’homme qui trône depuis 2009 à la tête du Conseil municipal veille sans relâche, telle une mère méditerranéenne avec sa progéniture, sur ses administrés. Et ces derniers le lui rendent bien, estimant, comme on a souvent pu l’entendre durant notre séjour sur place, qu’il a beaucoup fait pour Laâyoune, laquelle « s’est métamorphosée ces quinze dernières années », aidé en cela par le Nouveau Modèle de développement des provinces du Sud initié par le roi Mohammed VI et doté de moyens colossaux – 77 milliards de dirhams.