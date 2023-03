Comment Rabat pousse Mustapha Bakkoury vers la sortie de Masen

Moins d’un an après avoir rejoint Total Eren en tant que vice-président en charge du développement hydrogène au niveau mondial et directeur général des filiales en Afrique du Nord du groupe français, Tarik Hamane a fait son retour chez Moroccan Agency for Sustainable Energy (Masen), le 21 mars, en tant que directeur général délégué. De 2017 à 2022, il y avait occupé le poste de directeur exécutif en charge du développement.

Grands chantiers énergétiques