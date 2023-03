Abdelmadjid Tebboune en France début mai

Les présidents Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, à Alger, le 27 août 2022. © Ludovic MARIN/AFP

La visite d’État du président Abdelmadjid Tebboune en France aura lieu durant la première semaine du mois de mai, probablement mardi 2 et mercredi 3 mai. Menacée par la crise diplomatique entre Alger et Paris née de l’affaire Amira Bouraoui, cette visite a été confirmée à la suite de l’échange téléphonique, le vendredi 24 mars, entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, le premier du genre depuis l’éclatement de l’affaire, lundi 6 février.