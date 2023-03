Au Sénégal, la transhumance inversée de Mimi Touré

L’ancien Première ministre Aminata Touré, dite Mimi Touré (à g.), et le député anti-impérialiste Guy Marius Sagna. © DR.

« Pour moi, il s’agit d’une continuité et non d’un retour en arrière. Encore moins d’une volte-face. » Qu’Aminata Touré parle de continuité de principes, on le comprend assurément, en particulier sur la question épineuse du troisième mandat, qui marqua officiellement le point de rupture avec son ancien mentor, le président Macky Sall.

Quant à la volte-face, on pouvait néanmoins en prendre la mesure le 16 mars, sur la scène improvisée où Aminata Touré côtoyait plusieurs leaders de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi (YAW), venus animer leur « méga meeting » face à une foule dense.

Scène incongrue