Crise, vous avez dit crise ? par Aurélie M’Bida

D’abord, il y a l’étymologie. Le mot « crise » emprunte au latin crisis et au grec krisis son caractère brusque et inattendu. Un événement soudain qui, au sens figuré, bouleverse une situation calme et établie. Ce « trublion » n’a pas vocation à durer. Il reste circonscrit dans le temps, comme l’ont montré la crise financière de 1929 ou celle, pétrolière, de 1973.

Cycle infernal