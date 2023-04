Au Tchad, Delphine Djiraïbé, infatigable combattante

Plus de trente années se sont écoulées, mais l’émotion est toujours aussi forte. Delphine Kemneloum Djiraïbé se souvient comme si c’était hier du 1er décembre 1990, du coup d’État du général Idriss Déby Itno, de la fuite de Hissène Habré et de ce moment où l’on a découvert l’ampleur des exactions commises sous son règne. « Les prisons de la Direction de la documentation et de la sûreté [DDS] se sont ouvertes, et j’ai assisté à des scènes horribles », se souvient l’avocate, qui, le 16 février 2023, a reçu le Prix Martin-Ennals, destiné à récompenser les défenseurs des droits humains.

La peau et les os

En cette fin d’année 1990, le monde découvre avec effarement la « piscine », cet ancien bassin dans lequel des cellules ont été aménagées. Elle jouxte la villa coloniale qui sert de siège à la DDS. Les proches des prisonniers politiques accourent pour tenter de les sauver. « Certains étaient morts, il y avait des cadavres en état de décomposition avancée, raconte Delphine Djiraïbé. On a fini par retrouver un de mes amis, et on a dû le porter comme un bébé jusqu’à chez lui. Il avait la peau collée sur les os. »