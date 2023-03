Ousmane Sonko : comment des think tanks ont tenté de faire annuler son procès

Depuis plus de deux ans, les déboires judiciaires d’Ousmane Sonko cristallisent les tensions entre opposition et pouvoir. Préoccupées par ce climat délétère qui pourrait s’exacerber à moins d’un an de la présidentielle de février 2024, à laquelle le maire de Ziguinchor est candidat, plusieurs organisations de la société civile ont entamé début mars des consultations auprès d’acteurs religieux, ainsi que des Nations unies.

C’est le cas de l’Afrikajom Center d’Alioune Tine, en partenariat avec le National Democratic Institute (NDI), un think tank américain proche du Parti démocrate et de la Maison Blanche.