Au Cameroun, Roger Meyong Abath coiffe la concurrence et hérite de la Direction générale des impôts

Il n’était pas le favori de Modeste Mopa Fatoing – parti pour rejoindre le FMI – qui avait plutôt proposé Adrien Tocke, bien vu des milieux d’affaires, pour lui succéder. Il n’avait pas non plus la préférence de Louis Paul Motaze, à qui il est allé présenter ses « civilités » en début de soirée le 20 mars, plus d’heure après l’annonce de la nouvelle. Le ministre des Finances misait plutôt sur le fidèle Isaac Ngolle V, son conseiller technique. Mais Roger Athanase Meyong Abath a raflé la mise.

Haute fonction publique

Proche de Oswalde Baboke, cet inspecteur principal des impôts est désormais le patron de la Direction générale des impôts (DGI). Le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence, et protégé de Chantal Biya, a en quelque sorte « porté sa candidature » auprès du président pour un poste très disputé.

Comme Baboke, Roger Meyong Abath est originaire du département du