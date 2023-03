Algérie, Maroc, Sénégal… Le dessalement, fausse solution miracle face aux sécheresses ?

La mer à boire, telle est la promesse du dessalement : obtenir de l’eau douce à partir d’eau salée. Longtemps négligée pour son coût et sa complexité, cette solution est de plus en plus prisée par les pays d’Afrique du Nord en proie à une dramatique crise de l’eau. Pourtant, cette alternative n’est pas sans poser de questions. Qui possède des usines de dessalement en Afrique ? Quelles sont les conséquences sur l’environnement de ce procédé ? Qui va réellement bénéficier de l’eau dessalée ? Décryptage en infographies.