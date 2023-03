Olivier Dubois enfin libéré après deux ans de détention

Enfin libre. Près de deux ans après son enlèvement, le 8 avril 2021, à Gao, dans le nord du Mali, notre confrère Olivier Dubois, qui collaborait depuis Bamako pour Libération, Le Point et Jeune Afrique, a été libéré ce lundi 20 mars. Il est arrivé en début d’après-midi à l’aéroport de Niamey, où il semblait visiblement souriant et en bonne santé, en compagnie d’un autre otage américain, Jeffery Woodke, qui avait été enlevé en 2016 au Niger.

« Je tenais à rendre hommage au Niger, à la France et à tous ceux qui m’ont permis d’être là aujourd’hui. Je me sens fatigué mais je vais bien », a-t-il déclaré aux quelques journalistes présents à son arrivée à l’aéroport de Niamey. « Les otages ont été récupérés sains et saufs par les autorités nigériennes avant d’être remis aux autorités françaises et américaines », a pour sa part précisé le ministre de l’Intérieur nigérien, Hamadou Souley, présent à ses côtés avec l’ambassadeur de France au Niger, Sylvain Itté.

Nouvelles rassurants ces derniers mois

« Nous nous réjouissons de la libération de notre confrère qui était aux mains d’un groupe islamiste armé au Mali depuis près de deux ans. C’est le journaliste français qui a été le plus longuement retenu en otage depuis la guerre du Liban », s’est également félicité Reporter Sans Frontières (RSF), qui assure avoir « eu des nouvelles rassurantes à plusieurs reprises ces derniers mois, et encore très récemment : il semblait en bonne forme, mais la durée de sa captivité nous inquiétait. »

Olivier Dubois, journaliste indépendant de 48 ans, avait été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, par le Groupement de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM, ou JNIM, en arabe), la filiale d’Al-Qaïda au Sahel dirigée par le Malien Iyad Ag Ghali.

Olivier Dubois vivait et travaillait au Mali depuis 2015. Il avait lui-même annoncé son enlèvement dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux près d’un mois après son rapt, le 5 mai 2021.