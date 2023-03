Congo Airways : ce que contient l’offre à 1,3 milliard de dollars de Khaled Sadek

De g. à dr. : le ministre intérimaire des Transports, Marc Ekila Likombio, le directeur général adjoint de Congo Airways, Jean-Claude Mubenga, le directeur de cabinet du chef de l’État, Guylain Nyemba Mbwizy, le président d’A&M, Khaled Sadek, la ministre du Portefeuille, Adèle Kahinda, lors de la signature du Protocole d’accord entre entre Congo Airways et A&M Development Group, Palais de la nation à Kinshasa, le 2 mars 2023. © Présidence RDC.

Le 2 mars, le directeur général adjoint de Congo Airways, Jean-Claude Mubenga, et Khaled Sadek, directeur général du groupe A&M Development, ont signé un mémorandum d’entente, également paraphé par Marc Ekila Likombio, ministre intérimaire des Transports, et Adèle Kahinda, ministre du Portefeuille.