Il faudra patienter encore un peu. Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), dont on attendait fin janvier la liste complète des candidats aux élections municipales et régionales prévues à la fin de cette année, devrait finalement la dévoiler au mois d’avril. Aucune date n’a cependant été arrêtée.

Selon une source en interne, le parti présidentiel doit d’abord régler certains « litiges ».