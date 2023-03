Le président camerounais Paul Biya arrive au sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) à Yaoundé, le 22 novembre 2019. © COLIN DELFOSSE / AFP

Des mesures fortes étaient attendues pour réformer le franc CFA d’Afrique centrale. Les présidents du Cameroun, du Tchad, du Gabon, de Centrafrique, du Congo et de la Guinée équatoriale ont décidé de ne pas décider.

Et ce, en dépit du rapport d’experts porté à leur attention par le gouverneur de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) et le président sortant de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac).