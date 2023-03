Au Sénégal, les leçons du non-procès d’Ousmane Sonko

Des affrontements entre policiers et des manifestants à Dakar, le 16 mars 2023. © JEROME GILLES/NurPhoto via AFP

Il avait prévenu. L’heure est désormais au « gatsa gatsa », l’équivalent sénégalais de l’antique loi du Talion : « Œil pour œil, dent pour dent ». À quelques jours de l’audience – déjà reportée par deux fois en février – où il devait faire face, ce 16 mars, au ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang, qui l’avait assigné pour diffamation, injures et faux et usage de faux, l’opposant Ousmane Sonko avait donc concocté un menu destiné à faire pencher en sa faveur le rapport de forces face à la mouvance présidentielle… et à l’État.

Méga-meeting