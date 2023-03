Le Côte d’Ivoire tape à nouveau à la porte du FMI, trois ans après son dernier prêt

Il y a quelques semaines, les échanges entre la Côte d’Ivoire et le Fonds monétaire international (FMI) se sont accélérés. Depuis la fin du dernier programme triennal du Fonds monétaire international en Côte d’Ivoire en 2019, un an l’élection présidentielle d’octobre 2020, le gouvernement ivoirien avait maintenu le contact avec l’institution de Bretton Woods, qui a effectué plusieurs missions dans le pays, sans pour autant demander un soutien plus important.