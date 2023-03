En Ouganda, Muhoozi Kainerugaba fait encore des siennes sur Twitter

« Au nom de Jésus-Christ mon Dieu, au nom de tous les jeunes d’Ouganda et du monde et au nom de notre grande révolution, je me présenterai à la présidence en 2026 », a écrit sur Twitter, tard dans la soirée de ce mercredi 15 mars, Muhoozi Kainerugaba, avant de retirer son tweet sur le réseau social le lendemain. Les observateurs ont longtemps considéré que Muhoozi Kainerugaba, 48 ans, qui s’est récemment retrouvé mêlé à une querelle diplomatique avec le Kenya, était pressenti pour prendre la succession de son père, Yoweri Museveni, à la tête de l’État, même s’il avait déclaré en 2013 que « l’Ouganda n’est pas une monarchie ».

Yoweri Museveni, 78 ans, qui dirige l’Ouganda depuis 1986, pourrait de nouveau se porter candidat à l’élection présidentielle prévue en 2026. Dans un autre tweet publié mercredi, qu’il n’a pas effacé cette fois-ci, Muhoozi Kainerugaba a semblé critiquer son père septuagénaire, écrivant : « Combien sont d’accord avec moi pour dire que notre heure est venue ? Assez des personnes âgées qui nous gouvernent. Nous dominent. Il est temps que notre génération brille. Retweetez et aimez. »

How many agree with me that our time has come? Enough of the old people ruling us. Dominating us. It's time for our generation to shine. Retweet and like.