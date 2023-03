Succès Masra : « On ne réforme pas une dynastie, on s’en sépare »

Succès Masra n’a pas changé. Lorsque vous le saluez au début d’un rendez-vous, impossible de savoir à quelle heure se terminera la discussion. Le Tchadien a toujours été intarissable. En 2017, alors que nous le rencontrions pour la première fois à Paris et qu’il n’était encore qu’un jeune ambitieux inconnu ou presque de la classe politique, l’échange avait duré près de deux heures. Quelques mois plus tard, toujours en France, il martelait de nouveau face à nous, point par point, ses arguments en faveur d’un « changement radical de leadership » et assurait alors vouloir être « une force de proposition pour bâtir un Tchad meilleur ».

Poil à gratter de la présidence