Le Bénin aura son pavillon à la 60e Biennale de Venise

Plus d’un an avant le début de la 60e Biennale de Venise, qui se tiendra dans la Cité des doges du 20 avril au 24 novembre 2024, les préparatifs vont déjà bon train pour les participants.

Très actif sur le plan culturel depuis l’arrivée au pouvoir de Patrice Talon, le Bénin présentera pour la première fois un pavillon officiel. Un comité de sélection dirigé par le président lui-même, avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola et les membres de la Galerie nationale, a choisi comme commissaire, le Nigerian Azu Nwagbogu, actuel directeur de l’African Artists’ Foundation et du Lagos Photo Festival.

« Nouvelles perspectives »